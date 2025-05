Stand: 16.05.2025 12:21 Uhr Deutscher Orden tagt an seinem Gründungsort in Lübeck

Der Deutsche Orden kehrt für seine Jahrestagung an seinen Gründungsort Lübeck zurück. Von Donnerstag (15.5.) bis Sonntag (18.5.) treffen sich rund 250 Mitglieder und Gäste in der Hansestadt. Wie aus einer Pressemeldung des Ordens hervorgeht, werden am Sonnabend (17.5.) im Lübecker Dom 21 neue Mitglieder aufgenommen. Begleitend findet am Abend ein Benefizkonzert in der Musik- und Kongresshalle Lübeck (MuK) statt - mit mehreren Knabenchören und der Freien Philharmonie Lübeck. Der Erlös geht an die Suchthilfe.

Der 1190 gegründete Orden ist heute eine caritative Laiengemeinschaft innerhalb der katholischen Kirche.

