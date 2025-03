Stand: 07.03.2025 09:28 Uhr Deutsche Minderheit: Land verlängert Förderung bis 2028

Das Land Schleswig-Holstein hat die finanzielle Unterstützung für die Deutsche Minderheit in Dänemark bis 2028 verlängert. Insgesamt erhält die Minderheit in den kommenden vier Jahren knapp 9,5 Millionen Euro vom Land. Das teilt die Staatskanzlei mit. Das Land hat die Mittel demnach erhöht, weil erstmals auch das Deutsche Museum Nordschleswig in Sonderburg mit 97.000 Euro im Jahr gefördert wird. Zuschüsse für die deutschen Schulen steigen jedes Jahr um 1,5 Prozent.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Dänemark Kreis Schleswig-Flensburg