Derby: Neuer Zuschauerrekord bei VfB Lübeck gegen Phönix?

Der VfB Lübeck strebt für das Stadtderby in der Fußball-Regionalliga gegen den 1. FC Phönix Lübeck einen neuen Zuschauerrekord an. Bis Freitagvormittag wurden nach Vereinsangaben bereits 5.400 Tickets verkauft. So viele seien es in dieser Spielzeit noch nie gewesen. Beim Lübecker Stadtduell liegt die Bestmarke bei etwa 5.900 Fans, aufgestellt im Oktober 2021. Die Grün-Weißen gehen mit zwei Siegen in Folge ins Derby. In der Tabelle liegt Phönix auf dem fünften Rang, einen Platz vor dem VfB. Anstoß ist am Sonnabend um 12.30 Uhr auf der Lohmühle.

