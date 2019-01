Stand: 01.01.2019 04:00 Uhr

Der eiskalte Sprung ins neue Jahr

Wie verrückt muss man sein, um in die fünf Grad kalte Nord- oder Ostsee zu springen? Trotz der eisigen Temperaturen scheinen es von Jahr zu Jahr immer mehr zu werden, die das neue Jahr auf diese bibbernde Art und Weise begrüßen wollen. In Büsum (Kreis Dithmarschen) zum Beispiel hat das Anbaden seit 2003 Tradition. Bis zu 500 Wagemutige stürzen sich pünktlich zur Flut in die Nordsee. Das Gejohle und Gekreische kennt keine Grenzen, und der ein oder andere ist auf einen Schlag seinen Silvester-Kater los. Die Zahl derer, die gemütlich mit warmem Punsch drumherum stehen und bei einheizender Musik schmunzelnd zugucken, ist natürlich viel höher. Tausende Schaulustige lassen sich das Vergnügen nicht entgehen.

Jahr für Jahr bibbernd ins eiskalte Nass



























Auch auf Sylt hat das Neujahrsschwimmen eine lange Tradition. Das Outfit überlassen die Veranstalter den Schwimmern. Ob mit Bikini und Wollmütze, einem Badeanzug aus den 20er-Jahren, mit witzigen Kostümen oder nackt mit Weihnachtsmütze - erlaubt ist alles, was Spaß macht. Auf Föhr stürzen sich jährlich mehr als 400 "Wasserratten" ins kalte Nass, und auch in Heiligenhafen zieht das Anbaden Tausende Besucher an.

Gut für den Körper?

Liebhaber des eiskalten Wassers schwören auf den Gesundheitseffekt des Kälteschocks. Sie behaupten, dass der winterliche Badespaß das Immunsystem stärkt und sich positiv auf das vegetative Nervensystem auswirkt. Allerdings gibt es keine Studie, die eindeutig zeigt, das das Schwimmen im eiskalten Wasser abhärtet und beispielsweise gegen Erkältungen schützt. Egal: Ein Riesenspaß ist es auf jeden Fall.

Hier eine Auswahl der Termine zum Anbaden am 1.1.2019 an Nord- und Ostsee (Anmeldung meist erforderlich):

Büsum von 17 bis 21 Uhr am Hauptstrand/Wattribüne, Anbaden um 19.30 Uhr

Sylt ab 14 Uhr am Strandbistro am Hauptstrand von Wenningstedt

Föhr ab 9.30 Uhr am Aquaföhr im Stockmannsweg, Anbaden um ca. 10.30 Uhr

Heiligenhafen ab 12 Uhr an der Seebrücke

Grömitz ab 13 Uhr am Seebrückenvorplatz, Anbaden um 14.30 Uhr

Dahme von 11 bis 13 Uhr vor dem Restaurant Blöser im Ostsee-Ferienland Dahme

Eckernförde am Kurstrand von 11.30 Uhr bis 15 Uhr

