Der Lehrer aus Husum und das Pottwal-Skelett Stand: 13.06.2021 06:55 Uhr 2016 waren an der Nordseeküste vor Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) mehrere Pottwale gestrandet. Die Skelette sind bei Naturzentren und Meeresmuseen heiß begehrt. Der Schädel eines dieser Wale ist nun an einer Schule in Husum zu sehen.

Friedrich Twenhöven ist Lehrer an der Hermann-Tast-Schule in Husum - und er ist Wal-Fan. Als vor fünf Jahren 13 Pottwale vor Friedrichskoog gestrandet sind, hat er alles getan, um einen Walschädel für seine Schule zu sichern.

Lehrer: "Ich finde Wale selbst toll"

Die Tiere waren vor England falsch abgebogen und im flachen Wattenmeer verendet. Die Kadaver wurden schnell geborgen, denn die Skelette der Tiere sind bei Naturzentren und Meeresmuseen äußerst begehrt. Friedrich Twenhöven sammelte 6.000 Euro an Spenden und besorgte innerhalb von drei Tagen alle nötigen Genehmigungen - mit Erfolg. Der Lehrer erklärt seine Begeisterung: "Ich finde den Wal selber toll. Ich glaube, das springt über. Wenn man Schüler mit Walknochen arbeiten lässt, merkt man einfach, dass von Walen eine besondere Faszination ausgeht."

Knochen mit Stahl verstärkt

Rainer Hansen, ein befreundeter Landwirt, hat Friedrich Twenhöven damals geholfen, den Walschädel aus Meldorf abzuholen: "Er ist überall dabei, solch einen Lehrer hätte ich auch gerne gehabt." Der Landwirt hilft auch jetzt beim Umladen des 500 Kilo-Kolosses. Zwei Jahre lang hatte der Schädel auf der Misthaufenplatte des Landwirts gelagert - unter Kiessand, damit das Gewebe verwest. Zwei weitere Jahre musste er durchtrocknen. Die riesigen Knochen wurden inzwischen mit einer Stahlkonstruktion verstärkt und sind jetzt im Innenhof der Schule zu sehen.

Zähne im 3D-Drucker erschaffen

Es gab allerdings eine Bedingung von Seiten der Schulleitung: Die Elfenbeinzähne mussten vorher raus. Die 48 Originale wanderten in den Schultresor. Dadurch entstand direkt ein Projekt für die Biologieklasse von Twenhöven. Die detailgetreuen Zahn-Nachbildungen wurden von den Schülern im 3D-Drucker erschaffen. Schülerin Lena hat sich von der Begeisterung ihres Lehrers anstecken lassen: "Er strahlt auch immer ganz doll, wenn er vom Wal erzählt. Er findet das wirklich toll und auch wir alle als Klasse finden das ganz toll!" Das hört der Lehrer natürlich gerne: "Die sind völlig begeistert. So soll das sein - das hat sich gelohnt."

Um den Walschädel herum will Friedrich Twenhöfen in den kommenden Monaten einen ganzen Evolutionsgarten erschaffen. Das Ende einer Reise - das auch nach seiner Pensionierung noch viele Kinder in Husum begeistern soll.

Weitere Informationen Elf Millionen Jahre alter Riesenhai entdeckt Große Freude im Kreis Herzogtum Lauenburg: Ein Grabungsteam hat in einer Tongrube in Groß Pampau die Skelettreste eines Riesenhais gefunden. Das Tier war wohl zehn Meter lang. mehr Zehn Meter langer Finnwal in der Ostsee gesichtet Eigentlich wollte er Vögel beobachten, stattdessen entdeckte ein Ornithologe einen Finnwal in der Eckernförder Bucht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 13.06.2021 | 19:30 Uhr