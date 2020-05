Stand: 30.05.2020 10:00 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Der Goldene Scheckenfalter fühlt sich wieder wohl in SH von Jörn Schaar

Da, wo der Goldene Scheckenfalter lebt, geht es auch anderen seltenen Arten gut. Der kleine Schmetterling ist eine so genannte "Schirmart" und damit besonders interessant für den Erhalt der Artenvielfalt. Dabei ist das Insekt sehr anspruchsvoll an seine Umgebung: Er kann mit Wald nichts anfangen, ebenso wenig mit hohem, feuchten Gras. Der Goldene Scheckenfalter liebt trockene Heidelandschaften, Moore und Dünen. 20 Jahre lang wurde er in Schleswig-Holstein nicht mehr nachgewiesen, dann trat die Stiftung Naturschutz auf den Plan.

Kraftanstrengung für kleinen Schmetterling

12 Millionen Euro kamen aus Brüssel und Berlin, 3,3 Millionen Euro nahm die Stiftung dafür in die Hand und wandelte innerhalb von acht Jahren 14 Gebiete in neuen Lebensraum für den Goldenen Scheckenfalter um. Etwa in der Geltinger Birk, im Jardelunder Moor, bei Lütjenholm oder in den Binnendünen Nordoe. Dabei gab es durchaus auch Streit - etwa in Nordfriesland, wo 15 Hektar Nadelwald gefällt wurden und der Waldboden abgetragen werden musste. Auf allen Flächen wurden Pflanzen ausgesät, die die Tiere am liebsten fressen: Teufelsabbiss für die Raupen des Schmetterlings, denn sie sind die einzigen Tiere, die die Giftstoffe dieser Pflanze gut vertragen. Der Goldene Scheckenfalter selbst bevorzugt den Nektar von Arnika und Habichtskraut. Ziegen und Pferde halten die Vegetation kurz und schaffen so die richtige Umgebung.

Rund 100.000 Raupen des Goldenen Scheckenfalters hat der Schmetterlingsexperte Detlef Kolligs in Dänemark in der Region Skagen gesammelt und auf den 14 Projektgebieten ausgesetzt. "Die wiedergewonnene Blütenvielfalt hat aber auch die Ausbreitung weiterer Raritäten gefördert, wie den Lilagold-Feuerfalter, den Mittlere Perlmuttfalter, das Ampfer-Grünwidderchen, aber auch die Heidelerche und Knoblauchkröte", erklärt Kolligs. Der Stiftung Naturschutz ging es nach eigenen Angaben darum, ganze Lebensräume aufzuwerten, seltene Pflanzen wieder zu etablieren und zahlreichen anderen Insekten neue Lebensräume anzubieten. Inzwischen ist klar: Die Tiere haben sich in mindestens fünf Gebieten auch fortgepflanzt. Die Gebietsbetreuer der Stiftung Naturschutz gehen von 5.000 Goldenen Scheckenfaltern aus, die derzeit in Schleswig-Holstein flattern.

