Der Fall Nommensen: Prozess gegen ehemaligen Polizeigewerkschafter startet Stand: 20.06.2022 05:00 Uhr Vor dem Lübecker Landgericht startet heute der Prozess gegen den früheren stellvertretenden Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft in Schleswig-Holstein, Thomas Nommensen. Ihm wird Geheimnisverrat in 16 Fällen vorgeworfen.

Am Lübecker Landgericht werden zwei Anklagen der Kieler Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 2020 zusammen verhandelt. Die Vorwürfe, um die es geht, hatten hohe Wellen geschlagen: Thomas Nommensen soll Informationen an einen Polizeireporter weitergegeben haben. Damit, so der Vorwurf, habe er gegen seine Verschwiegenheitspflicht verstoßen - als Polizeibeamter, als Gewerkschafter und als Mitglied des Hauptpersonalrats der Landespolizei. Konkret ging es um Einsatzdetails, Fotos, vertrauliche Dokumente oder Auszüge aus polizeilichen Datenbanken.

Nommensen will persönliche Erklärung abgeben

Nommensens Verteidiger Michael Gubitz hat einen Befangenheitsantrag gegen die Richterinnnen und Richter am Landgericht gestellt, er spricht von Vorfestlegungen. Nommensen sei bereit, Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen, das er in einer persönlichen Erklärung ausführlich erläutern werde, so Gubitz. Vier Prozesstage sind geplant. Ein Urteil könnte Anfang Juli fallen.

