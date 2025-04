Stand: 15.04.2025 17:22 Uhr Der Beadrf steigt: Kreis Dithmarschen sucht Pflegeeltern

Der Kreis Dithmarschen sucht weiterhin neue Pflegeeltern. Wie der Kreis mitteilt, startet am 10. Mai die nächste Pflegeelternschulung für Interessierte - und noch sind ein paar Plätze frei. Die Schulung verteilt sich auf insgesamt neun Tage zwischen Mai und Anfang Juli. Dabei geht es beispielsweise um rechtliche Grundlagen oder Erste Hilfe am Kind. Derzeit arbeiten rund 160 Pflegeeltern für den Kreis - pro Jahr will er 20 weitere ausbilden. Der Bedarf sei gestiegen, zudem hörten einige der bisherigen Pflegeeltern künftig altersbedingt auf. Interessierte können sich bei der Kreisverwaltung melden.

