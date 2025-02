Stand: 10.02.2025 09:28 Uhr Demos gegen Rechtsextremismus an der Westküste

In Büsum (Kreis Dithmarschen) hat es am Sonntag als Protest gegen Rechtsextremismus eine Kundgebung und einen Spaziergang vom Rathaus zum Museumshafen gegeben. Organisiert wurde das Ganze vom Bündnis "Büsum bleibt bunt". Laut Polizei nahmen gut 100 Menschen teil - die Veranstalter sprechen von 200 Personen. Am Sonnabend hatten unter anderen die "Omas gegen rechts" in Heide zu einem Protest aufgerufen. Anlass war der Auftritt des AfD-Landesvorsitzenden Kurt Kleinschmidt. Auf rund 100 Zuhörer von Kleinschmidt kamen auf der Gegenseite etwa 400 Personen, die gegen die AfD demonstrierten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Heide Rechtsextremismus Kreis Dithmarschen