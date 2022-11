Demonstrationen in Neumünster: Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt Stand: 19.11.2022 11:59 Uhr Neben einem Protestmarsch, den die Polizei dem rechten Spektrum zuordnet, ist in Neumünster am Sonnabend eine Gegendemonstration mit mehreren tausend Menschen angemeldet. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

In Neumünster stehen am Sonnabend gleich zwei Demonstrationen an: Laut Polizei wollen am Nachmittag etwa 100 Menschen auf die Straße gehen, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden. "Gegen 14 Uhr wird es zu einer Demonstration im Innenstadtbereich der Stadt Neumünster kommen. Tenor dort ist: Energiekrise beenden, Preisspriale brechen, bürgerfeindliche Politik stoppen", sagte Sönke Petersen von der Polizei Neumünster.

Mehrere Tausend Menschen zu Gegendemonstration erwartet

Zusätzlich ist eine weitere Protestveranstaltung geplant. "Das könnte man als Gegendemonstration bezeichnen", so Petersen. Zu dieser werden mehrere Tausend Teilnehmende erwartet, die ab 12.30 Uhr ebenfalls durch Innenstadt von Neumünster ziehen wollen.

Deshalb wird es ab dem Mittag zu Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt kommen. Autofahrende müssen zwischen 12 und 15 Uhr mit Behinderungen und Umleitungen rechnen.

