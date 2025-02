Stand: 13.02.2025 08:50 Uhr Demonstration für Demokratie in Rellingen

In Rellingen (Kreis Pinneberg) sind am Mittwochabend etwa 300 Menschen zu einer Demonstration zusammengekommen, um ein Zeichen für die Demokratie zu setzen. Das teilte der Bürgermeister der Gemeinde Marc Trampe (parteilos) mit. Seine Gemeinde hatte zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde zu der Demo aufgerufen. Man habe darauf aufmerksam machen wollen, was für ein hohes Gut Wahlrecht und Demokratie seien, so Trampe.

