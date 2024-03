Stand: 09.03.2024 16:00 Uhr Demonstranten in Flensburg wollen Senkung der Energiepreise

In Flensburg haben am Samstagnachmittag laut Polizei etwa 180 Menschen unter dem Motto "Protest der Mitte" demonstriert. Angemeldet waren 450 Menschen gewesen. Die Forderungen waren unter anderem: Senkung der Energiepreise, Senkung der Steuern und Rücknahme der Mehrwertsteuerhöhung in der Gastronomie.

