Stand: 14.02.2025 16:17 Uhr Demokratie-Aktion in Husum am Sonnabend

In Husum (Kreis Nordfriesland) findet am Sonnabend die "Stunde der Demokratie" statt. Bürgerinnen und Bürger tragen kurze Texte vor, in denen sie ihre Wertschätzung für die Demokratie ausdrücken. Die Veranstaltung sei parteiunabhängig, betonen die Organisatoren. Ziel sei es, Menschen zu ermutigen, sich politisch zu engagieren und an der Bundestagswahl teilzunehmen. Ein breites Bündnis aus der Gesellschaft unterstützt die Aktion. Die "Stunde der Demokratie" beginnt um fünf vor zwölf an der Roten Pforte in Husum.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland