Demo vor Treffen der CDU Schleswig-Holstein in Neumünster Stand: 05.10.2023 19:12 Uhr Die Nord-CDU trifft sich am Abend zu einem Landesparteitag in Neumünster. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will sich erneut zum Vorsitzenden wählen lassen. Vorab demonstrierten rund 100 Menschen für einen Nationalpark Ostsee.

Umweltschützer haben am Nachmittag den Beginn des CDU-Landesparteitags vor den Holstenhallen in Neumünster mit einer lautstarken Demonstration für einen Nationalpark Ostsee begleitet. Zu der Aktion mit rund 100 Teilnehmern hatten die Klimaschutzbewegung Fridays for Future und andere Organisationen aufgerufen. Auslöser ist die ablehnende Haltung der CDU zur Errichtung eines Nationalparks Ostsee, für die sich der grüne Koalitionspartner einsetzt. Zuvor hatte der NABU sich bereits in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für den Nationalpark Ostsee stark gemacht. Die sechs Punkte im Parteitagsantrag der CDU seien für einen effektiven Schutz der Ostsee nicht ausreichend, so der NABU.

Es dürfte ein langer Abend für die CDU-Mitglieder werden, denn neben dem Nationalpark Ostsee und einem alternativen Antrag des Landesverbandes für den Schutz der Ostsee werden auch die wichtigsten Posten der Partei gewählt.

Kampfkandidatur um Spitzenplatz für die Europawahl: Herbst gewinnt

Auf einer Landesvertreterversammlung vor dem Parteitag ging es zunächst um die Liste für die Europawahl. Um die Spitzenkandidatur gab es eine Kampfabstimmung, die Niclas Herbst für sich entscheiden konnte. Die CDU geht mit dem Europaabgeordneten als Spitzenkandidat in die Wahl im kommenden Jahr. Herbst setzte sich gegen Christian von Boetticher mit knapp 62 zu 37 Prozent der Delegierten-Stimmen durch. Christian von Boetticher, der frühere CDU-Landesvorsitzende, hatte zuvor auf seinem Facebook-Profil angekündigt, gegen Niclas Herbst anzutreten. Er schrieb am 25. August dazu: "Der starke Zuspruch meiner Familie, ein gutes Gespräch am heutigen Tag mit meinem CDU-Landesvorsitzenden Daniel Günther und die Unterstützung meines CDU-Kreisvorstandes in Pinneberg haben mich darin bestärkt."

Landesvorstand und Junge Union unterstützen Niclas Herbst Mehrere Kreisverbände unterstützten den aktuellen Europaabgeordneten Niclas Herbst, ebenso die Nachwuchsorganisation Junge Union und die Mehrheit des CDU-Landesvorstandes: Dort votierten in einer Abstimmung vorab 14 Mitglieder für Herbst und lediglich vier für von Boetticher. Auf Platz zwei kandidiert Hannah Wadephul, von Boetticher steht auf einem als aussichtslos geltenden dritten Platz.

Günther: "Ich habe noch viel vor"

Für Daniel Günther ist klar, warum er erneut als CDU-Vorsitzender antritt: "Weil ich Freude daran habe, ich noch viel vor habe und mich gern in den Dienst meiner Partei stelle." Vor zwei Jahren hatte Günther knapp 84 Prozent Zustimmung erhalten. Ein kleiner Dämpfer. Doch der ist längst vergessen. Gewann die CDU mit ihm doch die Landtagswahl im folgenden Jahr klar. Nur ein Sitz zur absoluten Mehrheit fehlt ihr. Daniel Günther konnte sich den Koalitionspartner aussuchen und entschied sich für die Grünen.

Eine Entscheidung, die auch viele Parteimitglieder zunächst wunderte. Doch das Bündnis arbeitet solide - Meinungsunterschiede werden ausgetragen, ohne bisher zu einem gefährlichen Zerwürfnis zu führen, wie die jüngsten Konflikte zeigten.

Politische Richtung vorgegeben

Dreimal gab Günther in den vergangenen Wochen seinem grünen Koalitionspartner die politische Richtung vor: Schleswig-Holstein wird im Bundesrat für die Ausweitung der sicheren Herkunftsländer stimmen und die CDU wird den Nationalpark Ostsee ablehnen. In einer Rede vor dem Landtag sprach er sich zudem klar für eine Begrenzung der Armutsmigration aus.

Günther zeigt sich gelassen und betont gegenüber NDR Schleswig-Holstein: "Wir arbeiten mit den Grünen hervorragend zusammen, und ich habe nicht den Eindruck, dass die Union da ein Sichtbarkeitsproblem hat." Wichtig bleibe, so der 50-Jährige, dass sich in einer Koalition beide Partner die jeweiligen Erfolge auch gönnen.

CDU erhält wieder einen Generalsekretär

Mit dem CDU-Parteitag erhält die Union nach Jahrzehnten auch wieder einen Generalsekretär. Der Landtagsabgeordnete Lukas Kilian übt dieses Amt seit Anfang des Jahres bereits kommissarisch aus. Er soll nun offiziell bestätigt werden. Der 36-Jährige macht die Dinge, zu denen Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther nicht kommt. In den vergangenen Monaten ging es darum, die Strukturen in der Partei neu zu ordnen und zu gliedern.

Für Kilian ist klar: "Wir müssen in der Partei noch viel mehr miteinander zusammenarbeiten, um festzustellen, dass nicht in jedem Kreisverband das Rad neu erfunden wird. Da brauchen wir mehr Vernetzung." Und er betont, wichtig sei es, im Team zu arbeiten und dass man "die Leute, die ganz viel Arbeit als Abgeordnete in der zweiten und dritten Reihe machen, auch mal ins Rampenlicht stellt, und es nicht immer nur einige wenige sind, die vorne die Arbeit anderer präsentieren."

Landesvorstand mit teils neuen Gesichtern

Im Landesvorstand wird es zudem weitere Veränderungen geben. Die Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow kandidiert nicht erneut für das Amt als Parteivize, dafür ihre Bundestagskollegin Petra Nicolaisen und der Chef der Nachwuchsorganisation Junge Union, Felix Siegmon. Bildungsministerin Karin Prien und der Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium, Tobias von der Heide, kandidieren dagegen erneut. Auch Hans-Jörn Arp wird wieder als Schatzmeister antreten.

