Stand: 21.03.2024 07:34 Uhr Demo in Kiel gegen neues Kita Gesetz

Kreiselternvertretungen und die freien Träger von Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein haben zu einer Demo gegen die Auswirkungen des neuen Kita Gesetzes aufgerufen. Diese soll um 9 Uhr vor dem Landtag in Kiel beginnen. Die Veranstalter kritisieren die Lage in den Kindertagesstätten. Sie sei besorgniserregend, denn das Gesetz gebe Bedingungen vor, die einer qualitativ hochwertigen frühkindlichen Bildung entgegenstünden, so die Veranstalter. Weil Erzieher fehlen müssen demnach Gruppen geschlossen werden. Kritik gibt es auch an der Finanzierung der Träger und dem Mangel an Ausbildungsplätzen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2024 | 07:00 Uhr