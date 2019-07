Stand: 13.07.2019 14:12 Uhr

Protest für das Klima in Kiel

Heute liegen gleich drei Kreuzfahrtschiffe in Kiel: "MSC Meraviglia", "Mein Schiff 1" und "AIDAprima" haben in der Landeshauptstadt festgemacht. Und sie sorgen nicht nur für Urlauber in der Stadt: Aktivisten sind heute für das Klima und bessere Arbeitsbedingungen an Bord auf die Straße gegangen - mit Rettungsringen, Schlauchbooten und in Neoprenanzügen. Nach Ansicht von Umweltschützern tragen auch Kreuzfahrtschiffe erheblich zur Luftverschmutzung und zum Klimawandel bei.

Mehr als 200 Teilnehmer

Bei der Demonstration, die laut Polizei gegen 13.30 Uhr am Platz der Matrosen am Kieler Haupftbahnhof gestartet ist, sind unter anderem Greenpeace und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) dabei. Insgesamt hatten sich 200 Menschen angemeldet, bei Beginn der Kundgebung waren es nach Angaben der Polizei bereits mehr Teilnehmer. Die Demonstranten haben auf ihrer Route durch die Innenstadt zwei Reisebüros und den Ostseekai auf dem Plan. Deswegen kann es teilweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Polizei sieht sich gut vorbereitet

Die Polizei ist im Großeinsatz und zeigt Präsenz. Dutzende Mannschaftswagen haben sich vor dem Kieler Hauptbahnhof aufgestellt. Auch am Kieler Ostseekai und auf der Kieler Förde patroullieren die Beamten. Dieses Mal seien sie vorbereitet, sagt Polizeisprecher Oliver Pohl, falls es wieder zu überraschenden Handlungen kommt: An Pfingsten hatten Aktivisten im Kieler Hafen stundenlang ein Kreuzfahrtschiff blockiert und damit ein Auslaufen verhindert. Sechs Stunden lang konnte die "Zuiderdam" den Hafen nicht verlassen. Am Ende konnte die Polizei der Aktion, von der sie sich überrumpelt zeigte, ein Ende machen.

Naturschützer mit verschiedenen Forderungen

So unterschiedlich die Teilnehmer der Demo, so unterschiedlich sind auch die Forderungen: So verlangt zum Beispiel Greenpeace Kiel, dass die Reedereien gesetzlich verpflichtet werden, während der Liegezeit Landstrom zu beziehen. Der BUND hält eine Klimagebühr für jeden Kreuzfahrttouristen für einen ersten Schritt, um das Problembewustsein der Reisenden anzuregen. Mit dabei bei den Protesten ist auch die Turboklimakampfgruppe. Sie kündigt an: Keiner der Pötte ist sicher vor einer weiteren Blockade.

"AIDAprima" liegt heute außerhalb

Ungewöhnlicherweise liegt die "AIDAprima" im Scheerhafen, direkt am Nord-Ostsee-Kanal. Die Folge: Die Abfertigung der Passagiere ist eine logistische Herausforderung. Passagiere und Gepäck müssen umständlich mit Bussen zum Liegeplatz gebracht werden. Dennoch sagte ein Sprecher des Seehafens Kiel, die Verlegung der Schiffe habe nichts mit der Demonstration zu tun.

