Demo gegen Corona-Maßnahmen in Kiel vorzeitig aufgelöst Stand: 17.04.2021 16:34 Uhr In Kiel haben heute Menschen für und gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Bevor die Querdenker zu einem Protestmarsch aufbrechen konnten, hat der Veranstalter die Demo aufgelöst.

In Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt hat es heute gleich zwei größere Demonstrationen gegeben: eine von Gegnern und Kritikern der Corona-Maßnahmen am Professor-Peters-Platz im Stadtteil Schreventeich sowie eine Gegendemonstration am Adolfplatz im Stadtteil Blücherplatz. Weitere Teilnehmer, vor allem linke Gruppen, hatten sich für die Holtenauer Straße angemeldet.

Querdenker-Demo kurzfristig abgesagt

Die Querdenker-Demonstranten wollten nach einer Kundgebung in Gruppen von etwa 100 Menschen durch die Landeshauptstadt ziehen. Bevor es allerdings dazu kommen konnte, hat die Stadt Kiel gemeinsam mit dem Veranstalter kurzfristig beschlossen, die Demo aufzulösen. Als Gründe nannte die Behörde, dass Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. Außerdem waren mehr als die zuvor angemeldeten 900 Teilnehmer auf den Professor-Peters-Platz gestürmt. Die Polizei bleibt weiterhin mit einem Großaufgebot im Einsatz, weil immer noch viele Menschen vor Ort sind.

Gegendemonstranten starteten friedlich vom Adolfplatz

Zuvor setzten sich laut NDR Schleswig-Holstein Reporter Christian Wolf vom Adolfplatz 200 bis 300 Menschen friedlich mit einem Protestmarsch in Bewegung. Sie waren in Gruppen von bis zu 100 Menschen unterwegs. Die Demonstranten wollten am Professor-Peters-Platz vorbeiziehen, wo sich die Gegner der Corona-Maßnahmen versammelten.

Vereine wollten Demo verhindern

Am Freitag hatten noch mehrere Vereine versucht, die Querdenker-Demo mit einem Eilantrag zu verhindern, da die Kundgebung auf deren Vereinsgelände stattfinden sollte. Sie fürchteten eine Beschädigung der Anlage, die ehrenamtlich gepflegt wird.

Weitere Anti-Corona-Maßnahmen-Demo abgesagt

Ursprünglich war noch eine weitere Demo gegen die Corona-Maßnahmen angesetzt, die auf dem Rathausplatz stattfinden sollte. Allerdings hat der Veranstalter laut Polizei aus unbekannten Gründen einen Rückzieher gemacht und abgesagt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.04.2021 | 16:00 Uhr