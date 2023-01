Demo für klimagerechte Zukunft in Kiel Stand: 21.01.2023 17:46 Uhr Die rund 400 Demonstrierenden haben mit Wortbeiträgen und einem Marsch ihre Solidarität mit dem Klimaprotest in Lützerath bekundet und eine klimagerechte Zukunft gefordert.

Sie wollten damit auch hier in Schleswig-Holstein ein Zeichen für eine klimagerechte Zukunft setzen. "Ich glaub, das ist total wichtig, weil wir lokal unseren PolitikerInnen vor Ort zeigen müssen, dass es uns ein Anliegen ist, dass es uns bewegt, was in Lützerath passiert", so ein Demonstrant gegenüber NDR Schleswig-Holstein.

Wortbeiträge und Marsch

Kurz nach 14 Uhr startete die Kundgebung unter dem Motto "Klimagerechte Zukunft, 1,5-Grad-Kurs einfordern!" auf dem Platz der Kieler Matrosen vor dem Bahnhof mit Wortbeiträgen. Anschließend zog der Demonstrationszug durch die Innenstadt, am Rathaus vorbei bis zum Exerzierplatz.

Im nordrhein-westfälischen Lützerath kämpfen aktuell Aktivistinnen und Aktivisten gegen die Ausweitung des Tagebaus Garzweiler durch den Konzern RWE, der dort Braunkohle abbaut.

