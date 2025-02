Stand: 19.02.2025 09:29 Uhr Demo für den Erhalt der Eissporthalle Timmendorfer Strand

In der Gemeinde Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hat es am Dienstagabend eine Demonstration gegeben. Um für den Erhalt des Eissport- und Tenniscentrums (ETC) zu protestieren, waren laut Polizei etwa 250 Menschen vor das Haus des Kurgastes in Niendorf gezogen. Dort saßen nämlich die Gemeindevertreter zusammen, auch um über die Zukunft des ETC zu beraten. Für das Grundstück, auf dem das ETC steht, wird aktuell ein Investor gesucht. Dabei stellt sich die Frage, ob das sanierungsbedürftige Sportzentrum erhalten bleiben muss. Die Gemeinde hatte zuletzt betont, dass das nicht zwingend nötig sei und dafür viel Kritik geerntet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis Kreis Ostholstein Eishockey Freizeitsport