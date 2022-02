Deiche gefährdet: Bedrohlich hohe Pegelstände von Flüssen in SH Stand: 22.02.2022 08:24 Uhr Anhaltender Regen ließ die Pegel vor allem im Norden und Süden Schleswig-Holsteins steigen. Insbesondere an einigen kleineren Nebenflüssen ist die Lage kritisch. An manchen Stellen sickert inzwischen Wasser durch Deiche.

Das Wetter in Schleswig-Holstein ist im Februar bislang ungewöhnlich nass. "Wir liegen mit rund 120 Liter pro Quadratmeter mittlerweile bei etwa dem Dreifachen des normalen Niederschlags", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Deshalb steigen auch die Pegel von kleineren Nebenflüssen.

Die Lecker Au, Soholmer Au und Süderau ganz im Norden von Schleswig- Holstein haben Höchststände. Dort sind die Deiche so sehr aufgeweicht, dass es an einigen Stellen bereits durchsickert. Sandsäcke sollen mögliche Deichbrüche verhindern, denn einige umliegende Höfe und die Felder drumherum liegen deutlich tiefer. Ein ähnliches Bild zeigt sich an der oberen Treene bis Hollingstedt. Auch dort steht das Wasser fast bis zur Deichkrone, aber noch halten die Deiche dem Wasserdruck stand.

Entspannung wohl frühestens Mittwoch

Der Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel beobachtet die Pegel ganz genau, zumal das Wasser aktuell nicht ablaufen könne. Geschäftsführer Thies Horn sagte: "Jetzt bleiben die Tore natürlich unheimlich lange zu. Von einer nennenswerten Entspannung gehe ich am Mittwoch aus. Aber bis dahin heißt es eben, Deiche zu kontrollieren und Überlaufstellen abzusichern."

Videos 1 Min Eider-Treene-Verband: Zuletzt 2014 so ein starkes Hochwasser Im Jahr 2014 habe man ein 200-jährliches Hochwasser gehabt. Jetzt habe man eine Situation, die da wieder rankomme, so Henning Uphoff, Bauingenieur beim Eider-Treene-Verband. 1 Min

3.000 Sandsäcke in Kellinghusen

Im Süden des Landes sind es Krückau, Bille und Bramau, die mehr als einen Meter höher stehen als normal. Vor allem durch den hohen Pegel der Bramau steigt inzwischen auch der Pegel der Schmalfelder Au in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Dort hatte es bereits vor den Stürmen Überschwemmungen im Bereich der Klinik gegeben. In Kellinghusen (Kreis Steinburg) hat der viele Regen den Pegel der Stör stark ansteigen lassen. Die Birkenallee ist wegen Überschwemmung gesperrt, Anwohner mussten am Montag ihre Keller leerpumpen. Die Pegel der Stör sind stetig gestiegen und haben inzwischen eine kritische Marke erreicht - in Kellinghusen sind es jetzt 1,60 Meter und in Wrist knapp 1,40 Meter über normal. Man beobachte die Entwicklung sehr genau, noch habe man etwas Luft, so Kellinghusens Bürgermeister Axel Pietsch (BFK). Die örtliche Feuerwehr hat am Montagabend mehr als 3.000 Sandsäcke befüllt und in der nahen Kaserne deponiert.

Trave und Beste haben laut Feuerwehr Bad Oldesloe am Abend den Alarmpegel von 1,90 erreicht.

VIDEO: Lecker Au tritt nach Dauerregen über die Ufer (1 Min)

Mitarbeiter kontrollieren regelmäßig die Deiche

In Quarnbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stehen Felder und Ackerflächen teils unter Wasser. Die Situation an der Treene hat sich seit Sonntag ebenfalls verschärft. Innerhalb der vergangenen 48 Stunden habe man noch einmal etwa 50 mm Niederschlag obendrauf bekommen, sagte Hennig Uphoff vom Eider-Treene-Verband. Der Pegel etwa bei Hollingstedt sei inzwischen mit circa 1,50 Meter über dem normalen Pegelstand an der Obergrenze angelangt. Die Mitarbeiter würden regelmäßig Kontrollfahrten durchführen, um die Deiche zu kontrollieren und gegebenenfalls vorsorglich Sandsäcke an bereits aufgeweichten Stellen zu platzieren. An der Eider ist die Lage dagegen noch nicht beunruhigend, dort seien die Deiche stabiler, berichtete Uphoff.

Videos 1 Min Hochwasser und Überschwemmungen in SH Stürme und anhaltender Regen lassen die Pegel der Flüsse in SH stark steigen. Betroffen sind vor allem der Norden und Süden des Landes. 1 Min

"Wir hatten zuletzt 2014 ein starkes Hochwasser. Das war damals ein 200-jährliches Hochwasser. Jetzt haben wir eine Situation, die da wieder rankommt. Aber es sind keine 200 Jahre vergangen. Da macht sich der Klimawandel bemerkbar", sagte Henning Uphoff, Bauingenieur beim Eider-Treene-Verband.

Der Landesbetrieb für Küstenschutz hat inzwischen die Sperrwerke der Stör, Krückau und Pinnau geschlossen, damit das Hochwasser nicht nachlaufen kann, um so das Hinterland zu entlasten.

AUDIO: Hohe Pegelstände durch Dauerregen (1 Min) Hohe Pegelstände durch Dauerregen (1 Min)

Weitere Informationen 1 Min Dauerregen: Hochwasser und Überschwemmungen im Kreis Steinburg Die Pegelstände der Bramau und der Stör sind stark angestiegen. Das Hochwasser ist nun über die Ufer getreten. 1 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2022 | 17:00 Uhr