Deichbaustelle Friedrichskoog: Kurpark wird eröffnet

Am Sonnabend vor Ostern (19.4.) eröffnet der neue Kurpark am Deich in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen). Dort gibt es neben einer Eventfläche und einem Multifunktionssportplatz auch Raum zur Erholung in der Natur. Im Zuge der Deichverstärkung hatte sich die Gemeinde Friedrichskoog dazu entschlossen, die Infrastruktur für Touristen noch attraktiver zu machen. Im Herbst soll dann auch der letzte Bauabschnitt am neuen Badestrand fertig sein.

Trotz Verzögerungen auf der Baustelle im Zeitplan

Im November 2023 war Baustart. Auf der Baustelle kam es laut Bürgermeister Bernd Thaden (SPD) zu großen Verzögerungen, weil es Probleme in der Baulogistik gab. Gutes Wetter und ein geringes Sturmflutrisiko haben laut Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) dazu geführt, dass die Arbeiten am Deich in Friedrichskoog einen Monat früher als geplant starten konnten. Daher sei die Chance groß, im Zeitplan zu bleiben, teilt der LKN mit.

