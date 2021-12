Deftige Energiepreis-Erhöhung in Wahlstedt rechtswidrig? Stand: 20.12.2021 05:00 Uhr In Wahlstedt zahlen Verbraucher für Fernwärme ab dem kommenden Jahr mehr als doppelt so viel wie bisher. Viele im Ort sind entsetzt. Die Verbraucherzentrale hält diese Preiserhöhung für rechtswidrig.

Vielerorts stehen bei den Energieversorgern zum Jahreswechsel Preissteigerungen an, so auch in Wahlstedt im Kreis Segeberg. Hier werden die Preise für die Fernwärme drastisch erhöht: Die Kosten fallen mehr als doppelt so hoch aus wie noch vor einem Jahr. Das sorgt bei den Betroffenen für Entsetzen und bei der Verbraucherzentrale für Irritationen.

Energieversorger gibt Weltmarkt-Preise an Verbraucher weiter

Der Arbeitspreis für eine Megawattstunde Fernwärme in Wahlstedt beträgt zukünftig 123,96 Euro. Ein Jahr zuvor waren es nur rund 54 Euro. Der zuständige Energieversorger Hansewerk begründet das mit stark gestiegenen Gaspreisen auf dem Weltmarkt. Wenn die Preise wieder sinken, so Hansewerk, werde auch das an die Kunden weitergegeben. Für die Wahlstedter ist das besonders bitter, denn in ihrer Gemeinde herrscht Anschlusszwang an das Fernwärmenetz - sie können also nicht einfach den Anbieter wechseln.

Verbraucherzentrale prüft Rechtmäßigkeit der Preiserhöhung

Die Betroffenen werfen Hansewerk vor, die Monopolstellung auszunutzen. Die Verbraucherzentrale hält die Preiserhöhung für womöglich rechtswidrig. Sie prüft rechtliche Schritte gegen Hansewerk und rät den Betroffenen, schriftlich Widerspruch einzulegen. "Darüber hinaus können die Betroffenen auch ihrem Versorger ankündigen, dass sie die monatlichen Abschlagszahlungen nicht in dem geforderten Maß erhöhen werden, sondern sich an den durchschnittlichen Werten der vergangenen drei Jahre orientieren", rät Juristin Lenia Baga von der Verbraucherzentrale.

Auch andernorts steigen die Preise für Energie

Auch in anderen Regionen erhöhen sich die Energiepreise zum Jahreswechsel. Bei den Stadtwerken Heide etwa wird Gas 9,5 Prozent teurer, bei Hamburg Energie steigen die Gaspreise um rund 37 Prozent.

