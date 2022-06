Defekte Wasserleitung: Hamberge und Reeke sind ohne Wasser Stand: 10.06.2022 09:23 Uhr Eine gebrochene Wasserleitung hat dafür gesorgt, dass in Hamberge und Reeke (Kreis Stormarn) derzeit 750 Haushalte ohne Wasser sind. Es könnte bis zum Nachmittag dauern. Auch eine Schule und Kita bleiben deshalb geschlossen.

Gegen halb sechs Uhr riefen die ersten Anwohner bei Albert Iken, dem stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Hamberge im Kreis Stormarn, an. Ihr Anliegen: Aus der Dusche komme kein Wasser. Zu der Zeit hatte der zuständige Wasserversorger das Wasser bereits abgestellt, weil ein größerer Schaden an einer Hauptwasserleitung festgestellt worden war.

Eltern von Kita- und Schulkindern wurden informiert

Zügig wurden laut Iken Eltern von Kita- und Schulkindern darüber informiert, dass aufgrund der Wassersituation die Einrichtungen geschlossen bleiben müssten. Wie lange die 750 Haushalte der Gemeinde Hamberge und Ortschaft Reeke ohne Wasser sein werden, ist noch unklar, die zuständige Baufirma arbeite seit 8 Uhr unter Hochdruck an der Reparatur der Leitung, so Iken. "Wir wissen noch nicht genau, wie lange das dauern wird. Es ist aber ein größerer Schaden, so dass ich davon ausgehe, dass es heute mindestens bis in den Nachmittag geht, wenn nicht sogar noch länger", so der stellvertretende Bürgermeister. Ein Grund für den Schaden an der Leitung sei laut Baufirma auch die Unterspülung einer Straße.

