Defekte Sicherheitsbremse: Schwebefähre Rendsburg steht still

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal defekt. Seit Sonntag steht sie still. Wann sie wieder einsatzbereit ist, ist noch unklar, so ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes. Demnach ist eine Sicherheitsbremse defekt. Die sollte sich eigentlich lösen, wenn die Schwebefähre unter Strom steht. Das passiert allerdings aktuell nicht. Die Ursache dafür ist ebenfalls noch unklar. Techniker sind vor Ort und versuchen, das Problem zu lösen.

