Dauereinsatz bei Elmshorn: Pumpen in Schöpfwerk ausgefallen

Stand: 17.12.2023 17:38 Uhr

In einem Schöpfwerk in Raa-Besenbek bei Elmshorn sind beide Pumpen ausgefallen. Mit rund einem Dutzend Schläuchen wird das Wasser zurzeit über den Deich in den kleinen Fluss Krückau gepumpt.