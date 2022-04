Das österliche Glas-Ei von der Hallig Oland Stand: 18.04.2022 14:53 Uhr Im Flensburger Schifffahrtsmuseum gibt es ein ganz besonderes Glas-Ei. Durch seine österlichen Motive spendete es vor Jahrhunderten einer Seefahrerfamilie Hoffnung und Trost, es zeigt unter anderem die Wiederauferstehung Christi.

Wenn man sich zu Ostern auf die Suche nach einem ganz besonderen Ei begibt, würde man vermutlich nicht ins Flensburger Schifffahrtsmuseum gehen. Denn Seefahrt und Eier haben ja nicht allzuviel miteinander zu tun. Im Flensburger Museum gibt es aber ein historisches Ei aus Glas, das Schifffahrt, Regionalgeschichte und Ostern miteinander verbindet.

"Euken" gab es früher in vielen Seefahrerhaushalten

Das Ei ist so wertvoll und empfindlich, dass es in einer erschütterungsfreien Vitrine ausgestellt wird. Vor etwa 400 Jahren wurde es in den Niederlanden hergestellt, danach war es jahrhundertelang auf der Hallig Oland in Besitz einer Seefahrerfamilie. Damals gab es in vielen wohlhabenden Seefahrerhaushalten an der Westküste solche "Eierchen", sogenannte "Euken". Eines der letzten dieser Glas-Eier ist in Flensburg ausgestellt und gehörte einer Walfänger-Familie, von innen ist es mit Szenen der Leidensgeschichte Christi verziert.

Solange das Ei heile war, ging es Seefahrern gut

Während der Mann auf See war, hing das Ei im Haus bei Frau und Kindern auf der Hallig unter der Decke. "Man ist davon ausgegangen, dass solange dieses Glas-Ei heil und unversehrt unter der Decke hing, dass es solange auch der Besatzung oder den Liebsten in der Ferne gut geht", sagt Susanne Grigull vom Flensburger Schifffahrtsmuseum. Das habe den Daheimgebliebenen das Gefühl gegeben, etwas für die Seefahrer tun zu können. Ging das Ei hingegen kaputt, sei das ein böses Omen gewesen.

Durch das Auge verbunden

Aus dem "Euken" wurde damals aber auch ein "Oiken". Es hatte die Funktion eines "Äugleins". Durch das Ei, das "kleine Auge", soll die Frau mit dem Mann in der Ferne in Kontakt getreten sein. Sie konnte über ihn wachen, wenn er in stürmischer See mit Walen und Wellen kämpft. Nicht wirklich natürlich, sondern abergläubisch. Wenn sie sich richtig konzentrierte und daran glaubte, dann soll es sich wirklich angefühlt haben.

Wiederauferstehung ist tröstendes Element

Die Bilder auf dem Ei halfen dabei. "Für die seefahrenden Familien, die immer mit Tod und Gefahren ganz eng verbunden waren, war das Motiv der Wiederauferstehung ein ganz tröstliches Element", erklärt Susanne Grigull. Das "Oiken" erzählt so vom einsamen Leben vor Jahrhunderten auf einer Hallig, als die Menschen den Elementen ausgesetzt waren und der Glaube Berge versetzen konnte.

