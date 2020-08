Stand: 26.08.2020 17:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Das Programm der Kieler Woche 2020 steht

Live-Konzerte, Mitmach-Angebote für Kinder, Open-Air-Kino - das Programm der Kieler Woche hört sich ähnlich wie in den Vorjahren an. Doch sonst ist laut Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer alles anders. Vor allem kleine, dezentrale Veranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern sind geplant. Diese sollen auf der Freilichtbühne an der Krusenkoppel, am Bootshafen in der Innenstadt und auf einer "Secret Stage" stattfinden. Zudem soll es ein kleines Programm mit dem Namen "Erlebnisareal" geben. Die Eröffnung, moderiert von NDR Moderatorin Vèrena Püschel, wird live auf große LED-Wände in den Kinoarealen im Schloßgarten und auf dem Rathausplatz übertragen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Kieler Woche in diesem Jahr auf den 5. bis 13. September verschoben.

Kieler Woche 2020 steht in den Startlöchern 26.08.2020 17:00 Uhr Autor/in: Christian Nagel Am 5. September startet die - Corona-bedingt - verschobene Kieler Woche 2020. Am Mittwochmittag haben die Organisatoren Details der Veranstaltung vorgestellt.







Buchbare Zeitfenster für Mitmach-Angebote

Um die Hygiene-Regeln einzuhalten, sollen die verschiedenen Angebote buchbare Zeitfenster bekommen. Auf der Spiellinie Reventlouwiese wird es beispielsweise diverse Workshops geben - etwa eine Farbwerkstatt und eine Malwand. Auf der Geomar-Wiese sind ebenfalls Aktivitäten geplant. Unter anderem zu den Themen Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz. Im Bootshafen in der Innenstadt soll Schnuppersegeln für Kinder ab sechs Jahren angeboten werden. Wer an den Veranstaltungen der Kieler Woche teilnehmen möchte, muss im Internet ein kostenloses Ticket bestellen. Das ist ab Donnerstagmittag unter kieler-woche.de möglich.

Ein Höhepunkt ist auch in diesem Jahr die Windjammer-Parade am 12. September. Ausnahmsweise ist sie als Segelparade für alle konzipiert. Alle Segler, egal ob privat oder geschäftlich, modern oder traditionell, konnten sich anmelden. Insgesamt werden 120 Segelschiffe teilnehmen. Angeführt wird die Parade von der Bark "Alexander von Humboldt II".

"Jeden Tag Silvester" und Plattdeutsch-Party

Auch NDR Schleswig-Holstein ist bei der diesjährigen Kieler Woche mit zwei Events vertreten. Am Eröffnungstag, dem 5. September, gibt es auf der Bühne der Kieler Krusenkoppel eine plattdeutsche Party mit NDR Fernsehmoderator Yared Dibaba. Made in Schleswig-Holstein geht es ab 20 Uhr weiter: "Jeden Tag Silvester", die deutschsprachige Pop-Band aus Bad Oldesloe, spielt für das Kieler Woche-Publikum. Im vergangenen Jahr absolvierten die vier Jungs ihre dritte Deutschlandtournee.

