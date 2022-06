Das Paradies im Hinterhof: Schleswig-Holsteiner zeigen ihre Gärten Stand: 18.06.2022 17:41 Uhr Claudia Schmidt und Volker Dose haben sich in Kiel-Gaarden ihren kleinen Traumgarten geschaffen. Sie zeigen ihn an diesem Wochenende zum Tag des offenen Gartens.

Wer in der Iltisstraße in Kiel-Gaarden einen Hinweis auf einen Garten sucht, der muss genau hinschauen. Das grüne Wohnzimmer von Claudia Schmidt und Volker Dose liegt versteckt im Hinterhof. "Es ist ein toller Ort, um Kontakt zu Leuten zu haben", schwärmt Claudia Schmidt. Ständig lerne sie durch ihren Garten Menschen kennen. So auch an diesem Wochenende.

200 Gärten in SH geöffnet

Zum Tag des offenen Gartens am Sonnabend und Sonntag zeigen Claudia Schmidt und Volker Dose allen Interessierten, was sie in ihrem gemeinsamen Garten geschaffen haben. Insgesamt können an diesem Wochenende rund 200 Gärten in Schleswig-Holstein angeguckt werden. Dabei ist alles: japanische Gärten, Präriegärten, Rosengärten, Naturgärten. Und eben auch der Hinterhof-Garten von Claudia Schmidt und Volker Dose.

Tipps gibts auch

Seit mehr als 15 Jahren kümmern sie sich um ihr grünes Reich. Volker Doses Begeisterung ist mit der Zeit gewachsen. "Ich fand Natur eigentlich immer gut und okay, aber ich habe da nie so eine Leidenschaft entwickelt. Erst als Claudia angefangen hat, den Garten zu machen", erzählt er. Inzwischen habe er richtig Feuer gefangen. Und Claudia Schmidt verrät Besitzern von kleinen Gärten gleich noch einen Trick: "Wichtig an einem kleinen Garten ist, dass er nicht überschaubar ist. Man braucht Mut zu großen Pflanzen. Je größer die Pflanzen, desto größer wirkt der Garten."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 18.06.2022 | 19:30 Uhr