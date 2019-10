Stand: 29.10.2019 20:07 Uhr

Machtkampf in der CDU: "Kompletter Irrsinn"

Nach dem Wahldebakel in Thüringen verschärft sich der Machtkampf in der CDU. Der frühere Fraktionschef Friedrich Merz übt harsche Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die "Untätigkeit und die mangelnde Führung" Merkels habe sich seit Jahren wie ein "Nebelteppich" über das Land gelegt, so Merz. Auch Roland Koch kritisierte die Bundesregierung. Der Chef der Jungen Union (JU) stellte offen die Führungsfrage. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ruft im Interview zu einem Ende der Personaldebatten auf. Zu Friedrich Merz hat er eine klare Meinung.

Herr Günther, in der CDU, hat man den Eindruck, ist ein neuer Machtkampf entbrannt. Sowohl der JU-Chef als auch Friedrich Merz greifen Bundeskanzlerin Merkel an. Sie fordern, dass man noch mal über die Führung nachdenkt. Wie sehen Sie die Situation?

Günther: Ich halte das für kompletten Irrsinn, was dort einige in unserer Partei betreiben. Wir können uns erfolgreich bei der SPD angucken, wozu es führt, wenn man sich nur mit dem eigenen Personal beschäftigt, wenn man die eigene Arbeit selbst auch in der Öffentlichkeit kritisiert. Meine Mahnung ist dringend, dass wir uns auf die Sacharbeit konzentrieren, dass wir ordentliche Arbeit leisten. Wir haben keine ungeklärten Führungsfragen.

Wir haben eine Parteivorsitzende, die gewählt wurde und ihre Arbeit macht. Wir haben eine Bundeskanzlerin, die die Bundesregierung führt. Und wir brauchen jetzt keine Belehrung von Leuten, die man immer mal wieder hört, wenn es eine Möglichkeit gibt, eine ordentliche Schlagzeile zu produzieren, und wenn's um Arbeit geht, sich danach wieder in die Büsche machen. Wir brauchen verantwortungsvolle Menschen, und die sollten in der CDU jetzt auch zusammenarbeiten.

Rechnen Sie damit, dass es zu einer Konfrontation kommt bei dem Parteitag in Leipzig am 22. und 23. November?

Günther: Ich glaube nicht, dass da viel nachkommt. Das sind ja überwiegend auch Leute, die gar nicht in politischer Verantwortung sind, sondern die sich vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen zu kurz behandelt fühlten. Das muss man, glaube ich, ein bisschen gelassen ertragen. Für den Bundesparteitag stehen ja gar keine Entscheidungen an. Wir haben keine Führungsentscheidungen im Moment zu treffen.

Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Verfahren beschrieben. Wir haben den Bundesparteitag 2020. Das werden wir dann in Ruhe entscheiden. Und von daher haben wir inhaltliche Debatten zu führen, das Wirtschaftsprofil zu schärfen. Ich glaube, das sind die Themen, die für Menschen relevant sind - und nicht Personaldebatten von einigen ewig Gestrigen.

Es ist Friedrich Merz angeboten worden, mit in Verantwortung zu gehen - das hat er abgelehnt. Und wenn er nicht bereit ist mitzuarbeiten, dann finde ich, sollte man auch nicht an der Seitenlinie stehen und schlaue Sprüche reißen. Daniel Günther

Aber die Ergebnisse in Thüringen werden ja der Bundespolitik angelastet. Was muss sich also ändern?

Günther: Ich glaube, das ist auch in der Tat ein Effekt für die Landtagswahlen in Thüringen gewesen. Das kann auch keiner bestreiten. Natürlich ist das Erscheinungsbild der Großen Koalition nicht gut. Aber ich glaube nicht, dass den Menschen wichtig ist, dass wir jetzt Personaldebatten führen und dann wird das Erscheinungsbild besser. Sondern das Erscheinungsbild wird gut, wenn man ordentlich zusammenarbeitet, wenn man sich nicht mit sich selbst beschäftigt, wenn die SPD jetzt auch ihr Verfahren beendet hat und dann hoffentlich auch versucht, zu einer erfolgreichen Regierungsarbeit zurückzukehren. Das schafft Vertrauen: Lösungen von politischen Problemen. Und darauf sollten wir uns alle konzentrieren.

Was raten Sie Herrn Merz?

Günther: Ich will ihm keine weiteren Empfehlungen geben. Ich glaube, er ist klug beraten, wenn er sich einfach mal ein bisschen zurückhält. Es ist ihm angeboten worden, mit in Verantwortung zu gehen - das hat er abgelehnt. Und wenn er nicht bereit ist mitzuarbeiten, dann finde ich, sollte man auch nicht an der Seitenlinie stehen und schlaue Sprüche reißen.

Das Interview führte Stefan Böhnke, Landeshauskorrespondent NDR Schleswig-Holstein.

