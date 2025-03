Stand: 07.03.2025 15:39 Uhr Danevirke Museum: Kinderheft "Gudrun" über die Wikinger-Zeit

Die Wikinger-Zeit gibt es jetzt auch als Comic: Das Kinderheft heißt "Gudrun" und soll Schulkindern in Dänemark und Schleswig-Holstein Einblicke in das Leben in der Wikingerzeit geben. Es handelt sich um ein deutsch-dänisches Projekt. Entwickelt haben das Heft das Danevirke Museum, das Wikinger-Museum Haithabu beide (Kreis Schleswig-Flensburg) und das dänische Museum Kongernes Jelling.

Begleitendes "Gudrun"-Programm in den Museen

"Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass wir am Danewerk ein Programm für die Schüler haben, das auf dem Heft aufbaut,", sagt Lars Erik Bethge vom Danevirke Museum. Das Comic-Heft "Gudrun" wird den Schulen in Deutschland und Dänemark kostenlos zur Verfügung gestellt, wenn sie Danewerk, Haithabu oder Jelling besuchen wollen.

