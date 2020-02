Stand: 04.02.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Zerstückelte Leiche: Plädoyers erwartet

Die Anklage lautet heimtückischer Mord. Im Prozess um eine zerstückelte und einbetonierte Leiche in Dammfleth (Kreis Steinburg) werden heute die Plädoyers erwartet. Ein 47-Jähriger und seine zehn Jahre jüngere Freundin stehen im Verdacht, den ehemaligen Lebensgefährten der Frau ermordet, zerstückelt und schließlich auf ihrem Reiterhof in Beton versenkt zu haben. Gegen beide war im Frühjahr 2019 Haftbefehl erlassen worden. Beide saßen deswegen zunächst in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen die Frau wurde kurz vor Weihnachten wieder aufgehoben. Der Tatverdächtige legte später ein Geständnis ab und lud die Gesamtschuld auf sich - Mordabsichten stritt er aber ab. Seine Freundin hat bisher geschwiegen.

Angeklagter will in Notwehr gehandelt haben

In seiner Erklärung hatte der Angeklagte gesagt, er habe im Frühjahr 2017 auf dem Hof zusammen mit dem späteren Opfer Drogen genommen. Als sie dabei von der Tochter überrascht wurden, sei der Mann durchgedreht. Das spätere Opfer habe zunächst seine Tochter, dann den Angeklagten selbst körperlich angegriffen. Weil der Mann auch nach einer Pistole griff, habe er ihn mit einem Schuss aus einem halbautomatischen Gewehr getötet. Die Leiche habe er mit einer Schubkarre in die Reithalle des Hofes gebracht und nachts oberflächlich begraben. Die 37 Jahre alte Angeklagte sei zur Tatzeit unterwegs gewesen und hätte von nichts gewusst. An einem Tag im Jahr 2018 habe er die Leiche zerteilt und Teile davon einbetoniert.

Mithäftling belastete 47-Jährigen

Es war das erste Mal, dass sich der Angeklagte in dem Prozess äußerte. Im vergangenen Oktober war er von einem Zeugen, einem Mithäftling, schwer belastet worden. Dieser berichtete vor Gericht, der Angeklagte habe ihm erzählt, dass er sich entschlossen habe, das Opfer zu töten, weil sich die Frau nicht von ihrem gewalttätigen Mann trennen wollte. Die Tochter der Frau ist ebenfalls angeklagt - allerdings in einem anderen Prozess, da sie minderjährig ist. Die 16-Jährige war in dem Prozess ursprünglich als Nebenklägerin aufgetreten. Aufgrund von Zeugenaussagen geriet sie jedoch ins Visier der Staatsanwaltschaft und wurde verhaftet. Aus der Untersuchungshaft ist sie aber inzwischen entlassen worden. Die Anklage gegen Mutter und Tochter wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft jedoch nicht aufgehoben.

