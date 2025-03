Stand: 25.03.2025 16:24 Uhr Dammfleth: 130 Reifen mit Alufelgen gestohlen

In Dammfleth (Kreis Steinburg) haben Unbekannte fast 130 Reifen mit Alufelgen aus einer Lagerhalle gestohlen. Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden bei mindestens 70.000 Euro. Wie die Beamten am Dienstag (25.3.) mitteilten, geschah der Einbruch in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in einer Lagerhalle in der Straße Dammfleth. Sie gehen davon aus, dass mehrere Täter mit einem größeren Transporter oder Lastwagen unterwegs waren. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg