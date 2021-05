Dänischenhagen: Haftbefehl für Tatverdächtigen Stand: 20.05.2021 19:52 Uhr Nachdem in Kiel und Dänischenhagen drei Menschen getötet wurden, befindet sich der Tatverdächtige in Kiel in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft wurde am Donnerstagabend Haftbefehl erlassen.

Im Fall der beiden Getöteten in Dänischenhagen lautet der Vorwurf der Anklage Mord - wegen des in Kiel getöteten Mannes Totschlag. Das teilte Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Donnerstagabend mit. Über einen Anwalt habe der Verdächtige erklären lassen, dass er die Taten nicht bestreite.

Tatorte in Dänischenhagen und Kiel

Am Mittwochabend hatte er sich nach einer mehrstündigen Flucht von der Hamburger Polizei festnehmen lassen. Die Hamburger Beamten stellten bei der Festnahme laut Staatsanwaltschaft bei dem 47-Jährigen eine Waffe und den gesuchten weißen SUV sicher, den Zeugen kurz nach der Tat in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesehen hatten. Der Tatverdächtige soll dort Mittwochvormittag seine von ihm getrennt lebende 43-jährige Frau und einen 53 Jahre alten Mann erschossen haben. In der vergangenen Nacht entdeckten die Beamten dann in Kiel im Hasseldieksdammer Weg eine weitere Leiche - die eines 52-jährigen Mannes. Der Mann gehörte zum persönlichen Umfeld des Tatverdächtigen. Er wies mehrere Schusswunden auf.

Getötete Frau hinterlässt vier Kinder

Der 47-Jährige soll nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein Zahnarzt in Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sein. Alles deutet laut Polizei darauf hin, dass es eine sogenannte Beziehungstat war. Ob die zuerst gefundenen beiden Toten ein Paar waren, ist weiter unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. "Die beiden sind sehr gut miteinander bekannt. Aber ob sie ein Paar gewesen sind, wissen wir nicht." Zum Motiv und den weiteren Hintergründen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Fest steht bis jetzt, dass die in Dänischenhagen getötete Frau vier Kinder hinterlässt - im Vorschulalter bis zur Pubertät. Außerdem soll gegen den Tatverdächtigen eine Strafanzeige vorliegen, die mit der Tat zusammenhängen könnte. Dabei soll es sich nach NDR Informationen wohl um Übergriffe gegen seine Frau handeln.

AUDIO: Drama von Dänischenhagen: Polizei findet in Kiel weitere Leiche (1 Min) Drama von Dänischenhagen: Polizei findet in Kiel weitere Leiche (1 Min)

Großeinsatz rund um Kiel

Was genau am Mittwochvormittag im Rosenweg in Dänischenhagen passiert ist, ist derzeit unklar. Fest steht nur: Nachbarn riefen die Polizei, nachdem sie Schüsse in einer Doppelhaushälfte gehört hatten. In der Nähe des Tatorts fanden die Ermittler mehrere Patronenhülsen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Kiel flüchtete der mutmaßliche Täter anschließend mit einem weißen SUV in die Landeshauptstadt.

Problematische Rolle von sozialen Netzwerken

Neben der Tat selbst sorgten am Mittwoch auch Gerüchte in den sozialen Netzwerken für Verunsicherung bei vielen Menschen. Von einem mutmaßlichen Amoklauf war zum Beispiel die Rede. Es machte zum Beispiel bei WhatsApp eine Warnung die Runde, dass im Kieler Brauereiviertel ein bewaffneter Mann in einem weißen SUV unterwegs sei. Teilweise wurde auch von Schüssen dort berichtet und von weiteren Verletzten - nichts davon stimmte. Die Polizei bemühte sich auf ihren eigenen Kanälen im Internet gegenzusteuern und zu beruhigen. Ein Sprecher sagte, das sei für die Beamten eine unglaubliche Mehrarbeit gewesen. Denn neben der Aufgabe, per Internet beruhigend einzuwirken, hätten sich durch die Gerüchte auch per Telefon zahlreiche besorgte Menschen bei der Leitstelle der Polizei gemeldet. Den Angaben zufolge gingen auch mehr Anfragen von Journalisten ein, die sich sonst vermutlich gar nicht erst auf den Weg nach Kiel gemacht hätten.

