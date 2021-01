Dänische Corona-Regeln: Grenzpendler stehen für Tests lange an Stand: 11.01.2021 18:58 Uhr Deutsche Berufspendler müssen bei der Einreise nach Dänemark nun wöchentlich dokumentieren, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Das sorgt für lange Warteschlangen und Ärger in Flensburg.

Einige der Grenzpendler, die am Montag vor der Diako in Flensburg standen, zeigten sich im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein stinksauer. Sie hatten schon am Sonntag lange - und schließlich vergeblich - auf den nun nötigen Corona-Schnelltest gewartet und versuchten ihr Glück nun erneut. Erst am Freitagnachmittag war die Ankündigung der dänischen Regierung über schärfere Regeln für die Einreise publik geworden - aus Sorge um das mutierte Coronavirus: Wer in Dänemark arbeitet und aus Deutschland kommt, muss sich ab dieser Woche einmal wöchentlich auf das Coronavirus testen lassen. Lkw-Fahrer sind ausgenommen. Die Polizei von Süd- und Süderjütland schrieb am Montag auf Twitter: "Vermeiden Sie, an der Grenze zurückgewiesen zu werden, weil Sie kein Covid-19-Zertifikat vorlegen können." Betroffen von der Regelung sind rund 12.000 Pendler und Pendlerinnen, für die das Arbeitsleben seit diesem Montag komplizierter sei - sagt der Leiter des Informationscenters Regionskontor in Padborg, Peter Hansen.

Fünf Stunden Wartezeit in Flensburg

Am vergangenen Wochenende hatten dort wegen der kurzfristigen Ankündigung der dänischen Regierung die Telefone nicht mehr stillgestanden. Die Menschen hätten vor allem nach Teststationen gefragt und danach, wer die Kosten für die regelmäßigen Corona-Tests übernehme, erzählt Hansen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein mussten bereits am Sonntag etliche Menschen mehr als fünf Stunden vor der privaten Corona-Teststation an der Flensburger Diako warten, am Montagvormittag standen rund 150 Menschen Schlange. Die Teststation ist die einzige im Flensburger Raum, an der Schnelltests ohne Termin möglich sind.

Im Scandinavian Park in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) werden Termine im 5-Minuten-Takt vergeben. Die Station hat durchgehend bis Dienstag geöffnet, danach wieder tagsüber. 40 Euro kostet dort ein Schnelltest. An den kommenden Wochenenden ist in Handewitt auch ein Nachtbetrieb eingeplant.

Flensburger Oberbürgermeisterin sauer

Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) zeigte sich verärgert. Sie mahnte am Montag in einem Brief an Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen eine bessere Koordination an. Durch das Warten in langen Warteschlangen seien Kontakte, die man eigentlich vermeiden wolle, erst ausgelöst worden, brodelte es in der Oberbürgermeisterin: "Wenn wir es eine Woche früher gewusst hätten, hätten wir hier ganz anders reagieren können." Bei den nun wöchentlichen Pendler-Tests rechnet Lange aber mit etwas mehr Routine.

Regionskontor-Chef Hansen erwartet, dass sich die Pendler künftig kostenlos in Dänemark testen lassen können. Dafür will er sich in der Politik einsetzen. Bislang sollen die verschärften Regeln bis 17. Januar gelten. Doch das sei zu kurz, als dass Maßnahmen wirken könnten, meint Hansen. Er schätzt: "Wir gehen nicht davon aus, dass am kommenden Sonntag der Spuk vorbei ist, sondern dass weiterhin auch Testverpflichtungen da sein werden." Dänische Staatsbürger oder Menschen mit Wohnsitz in Dänemark müssen Hansen zufolge keinen Corona-Test vorlegen, wenn sie von Deutschland wieder nach Hause fahren.

Polizei für Kontrollen zuständig

Wie streng nun in Dänemark kontrolliert wird, überlässt die dänische Regierung der Polizei. Von Sonntag- bis Montagmorgen gab es Stichprobenkontrollen. In diesem Zeitraum seien 595 Personen in Verbindung mit den geltenden Corona-Regeln abgewiesen worden, teilte die Polizei von Süd- und Süderjütland am Montagnachmittag auf Twitter mit.

