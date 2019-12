Stand: 02.12.2019 12:52 Uhr

Dänemark stellt Wildschweinzaun fertig

Dänemark hat seinen umstrittenen Wildschweinzaun an der Grenze zu Schleswig-Holstein fertiggestellt. Symbolisch rammte eine Maschine heute den letzten Pfahl des 70 Kilometer langen Zaunes in der Nähe des Grenzübergangs Sofiedal in den Boden. Vertreter der dänischen Umweltbehörde und der Nahrungsmittelbehörde feierten den Moment nach zehn Monaten Bauzeit. Dänemark will mit dem Zaun seine Schweinefleisch-Industrie vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) schützen.

Wildschweinzaun: Dänische Verantwortliche feiern

Der Wildschweinzaun an der dänisch-deutschen Grenze ist fertig. Am Montag wurde der letzte Pfahl in den Boden gerammt.







Effekt des Zauns wird angezweifelt

Experten stellen des Effekt des Zauns, der zwischen sechs und acht Millionen Euro gekostet hat, infrage. Aus ihrer Sicht wird die Afrikanische Schweinepest vor allem durch das Zutun des Menschen übertragen - zum Beispiel über weggeworfene Brote mit Wurst aus dem Fleisch infizierter Tiere oder Schlamm in Radkästen von Autos oder in Schuhprofilen. Der Erreger war zuletzt unter anderem vermehrt in Polen aufgetreten.

Naturschützer: Heftiger Einschnitt

Der Zaun verläuft von der Ost- bis zur Nordsee entlang der deutsch-dänischen Grenze. Kritiker sprechen von einem Symbol der Abschottung. Wildschweine kämen weiter nach Dänemark, indem sie über den Zaun hinwegspringen oder sich hindurchbuddeln. Außerdem würden auch andere Tiere als Wildschweine abgehalten. Naturschützer bezeichnen den Zaun als heftigen Einschnitt in die Natur im Grenzgebiet.

Grundstücke wurden enteignet

Die dänische Umweltbehörde hat angedeutet, dass der Zaun nur vorübergehend stehenbleiben soll, bis die Ansteckungsgefahr durch Wildschweine gebannt sei. Ein Abriss wäre eine gute Nachricht für jene Menschen in der Grenzregion, deren Grundstücke für den Bau des Zauns enteignet wurden.

