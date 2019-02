Stand: 22.02.2019 09:33 Uhr

Dachstuhl in Innenstadt von Barmstedt brennt aus

In der Innenstadt von Barmstedt (Kreis Pinneberg) ist am Freitagmorgen der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses ausgebrannt. Mehr als 90 Einsatzkräfte von fünf Freiwilligen Feuerwehren konnten verhindern, dass sich die Flammen auf weitere Teile des viergeschossigen Hauses sowie ein Nachbargebäude ausbreiteten. Ein Feuerwehrsprecher sagte, dass der Schaden dennoch im sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Verletzt wurde niemand. Drei Bewohner des Hauses konnten sich nach Angaben der Feuerwehr selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest.

Wasserschäden in mehreren Räumen

In dem Gebäude befinden sich neben Wohnungen auch eine Apotheke sowie eine Zahnarztpraxis. In den Räumen seien Wasserschäden entstanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zur Wasserversorgung hatten die Einsatzkräfte neben zwei Hydranten auch eine Leitung zu einem gut 200 Meter entfernten Teich gelegt.

Nachlöscharbeiten am Freitagvormittag

Nach etwa eineinhalb Stunden hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Helfer aus Barmstedt, Bokholt-Hanredder und Heede waren am Vormittag noch mit Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Wehren aus Elmshorn und Quickborn konnten wieder abrücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.02.2019 | 09:00 Uhr