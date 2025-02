Stand: 18.02.2025 15:44 Uhr Dachstuhl eingestürzt: Brand in Seniorenwohnanlage in Felde gelöscht

In Felde im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am Dienstagmittag eine Seniorenwohnanlage gebrannt. Laut Feuerwehrsprecher Daniel Passig stürzte dabei bei drei der fünf Wohneinheiten das Dach des Gebäudes ein. Fünf Bewohnerinnen und Bewohner mussten evakuiert werden. Niemand wurde verletzt, so die Feuerwehr. Das Ordnungsamt der Gemeinde Felde teilte mit, dass vier der fünf Bewohner inzwischen in der Obhut von Angehörigen sind. Bei der letzten Person werde noch nach einer Lösung gesucht. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort.

