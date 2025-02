Stand: 18.02.2025 12:59 Uhr Dachstuhl eingestürzt: Brand in Seniorenwohnanlage in Felde

In Felde im Kreis Rendsburg-Eckernförde steht eine Seniorenwohnanlage in Flammen. Laut Feuerwehrsprecher Daniel Passig ist das Dach des Gebäudes bereits eingestürzt. Verletzt wurde laut Feuerwehr bisher niemand. Anwohnerinnen und Anwohner in Felde werden derzeit gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.02.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel