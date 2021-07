DRK aus SH auf dem Weg ins Hochwassergebiet Stand: 18.07.2021 17:27 Uhr Zehn Helfer des Deutschen Roten Kreuzes aus Schleswig-Holstein sind auf dem Weg in die Hochwassergebiete.

Losgefahren sind sie in Schwentinental (Kreis Plön). Zwei Lkw und ein Spezial-Lastwagen, der in schwerem Gelände fahren kann, sind dabei. Sie sind mit 20 Spezialzelten und 20 Heizungen beladen. Auch ein 10.000-Liter-Behälter für Trinkwasser wird ins Hochwassergebiet gebracht. Ziel der DRK-Helfer ist nach Angaben einer Sprecherin zunächst Koblenz in Rheinland-Pfalz. Dort wird festgelegt, wo genau sie eingesetzt werden.

THW baut Werkstatt auf

Derweil bauen Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern im Katastrophengebiet von Rheinland-Pfalz eine Werkstatt auf. In der Einrichtung am Nürburgring sollten Einsatzfahrzeuge, Technik und andere Ausstattung von Feuerwehren und THW repariert werden können, teilte der THW-Landesverband am Sonntag mit.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte - angesichte der Hochwasserlage - am Sonntag einen Bund-Länder-Fonds für Flutopfer und Klimaschutz gefordert.

