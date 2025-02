Stand: 01.02.2025 14:18 Uhr DRK Schleswig-Holstein fordert "Wiederbelebung" im Unterricht

Das DRK Schleswig-Holstein fordert "Wiederbelebung" als Pflichtstoff im Schulunterricht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Landtags in Hannover, wonach Schulen in Niedersachsen ab 2026 Reanimation im Biologie-Unterricht lehren sollen. DRK-Vorstand Anette Langner sagte, das DRK und weitere Hilfsorganisationen seien schon heute an 111 Schulen mit Schulsanitäterinnen und Sanitätern vertreten, bei denen Schüler an das Thema "Erste Hilfe" herangeführt werden. Auch die Johanniter-Unfall-Hilfe befürwortet es, "Wiederbelebung" in den Schulunterricht aufzunehmen, befürchtet allerdings Schwierigkeiten wegen des akuten Lehrkräftemangels.

