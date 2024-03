Stand: 07.03.2024 09:58 Uhr DRK-Pflegefachschule öffnet "Skills Lab" in Kiel

Die Pflegefachschule der Akademie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Kiel eröffnet am Donnerstag ihr neues "Skills Lab" zur Ausbildung von Pflegefachkräften. Der Übungsraum ist ein Patientenzimmer mit einem Pflegebett und einer Simulationspuppe, die aus einem Regieraum per Computer gesteuert werden kann und menschliche Reaktionen zeigt. Damit können Auszubildende Szenarien üben, die sonst in der Praxis nicht möglich wären. Das "Skills Lab" ist Teil des neuen Anbaus, der bereits im Sommer 2023 eingeweiht wurde.

