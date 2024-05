Stand: 21.05.2024 15:35 Uhr DLRG sucht Rettungsschwimmer

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sucht auch an der Westküste Schleswig-Holsteins noch Freiwillige. Unter anderem in Büsum (Kreis Dithmarschen) von Anfang Juni bis Mitte Juli und in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ab sofort bis Anfang Juni. Der Mangel sei besonders zu Beginn der Badesaison groß, wenn noch in keinem Bundesland Sommerferien sind, so Martin Holzhause, Pressesprecher der DLRG. Wenn nicht genug Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer da sind, müssten die bewachten Badebereiche begrenzt werden. In Einzelfällen könne es auch vorkommen, dass in kleinen Stationen keine Überwachung möglich ist.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.05.2024 | 16:30 Uhr