Countdown für Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit

In genau 15 Tagen wird in Kiel der Tag der Deutschen Einheit gefeiert - 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Turnusgemäß richtet in diesem Jahr Schleswig-Holstein das zentrale Einheitsfest aus. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) haben jetzt das Programm für die Landeshauptstadt vorgestellt.

Ländermeile und Konzerte für die Besucher

Neben den offiziellen politischen Feierlichkeiten wird es am 2. und 3. Oktober ein großes Bürgerfest für die erwarteten 500.000 Gäste geben. Im Mittelpunkt dürfte die Ländermeile an der Kiellinie mit Spezialitäten aus ganz Deutschland stehen. Dazu gibt es ein buntes Konzertprogramm auf mehreren Bühnen, darunter auch eine vom NDR. Zu den zentralen politischen Feierlichkeiten werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie zahlreiche Ministerpräsidenten erwartet. Unter dem Motto "Mut verbindet" wollen Sie an 30 Jahre Mauerfall und 29 Jahre Deutsche Einheit erinnern. Stadt und Land raten Besuchern, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Nahverkehrszüge nach Kiel und der ÖPNV fahren am 3. Oktober kostenlos.

