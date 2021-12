Coronazahlen in Dithmarschen steigen sprunghaft: Kliniken reagieren Stand: 29.12.2021 20:39 Uhr Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen in Dithmarschen werden die Westküstenkliniken ihren Regelbetrieb zurückfahren. Auch der Kreis reagiert.



Im Kreis Dithmarschen ist die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb eines Tages von 256,7 auf 323,4 (Stand 29.12.) gestiegen - die höchste Inzidenz in ganz Schleswig-Holstein. Eine Woche zuvor lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 91,6 - nur Nordfriesland hatte einen etwas kleineren Wert. Angesichts steigender Corona-Zahlen gelten im Kreis Dithmarschen künftig strengere Regeln. Nach Angaben der Behörden wird die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen auf höchstens 100 Besucher begrenzt. Wird dort getanzt, dann müssen die Veranstaltungen vorher angemeldet werden. Die entsprechende Verordnung soll am Donnerstag erlassen werden.

Corona-Ausbruch nach Party in Meldorf

Ein Grund für den Anstieg der Zahlen - vermutet man in der Kreisverwaltung - eine Diskoveranstaltung in Meldorf am vierten Adventswochenende. Partygäste hätten sich laut einer Sprecherin direkt beim zuständigen Gesundheitsamt gemeldet. Der Veranstalter sagte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, es habe sogar die 2G-Plus-Regel gegolten. 900 Gäste hätten teilgenommen, 100 habe man abgewiesen, da sie nicht der vorgegebenen Regel entsprochen hätten. Das Einlass- und Hygienekonzept sei lückenlos dokumentiert und könne jederzeit von den Behörden eingesehen werden.

Teil des Klinikpersonals in Quarantäne

Die stark steigenden Infektionszahlen in Dithmarschen sind mittlerweile auch in den Westküstenkliniken (WKK) in Heide und Brunsbüttel spürbar. Aktuell sind nach Angaben der Klinikleitung mehr als 70 Beschäftigte als enge Kontaktpersonen entweder in Quarantäne, vorsorglich von der Krankenhaushygiene freigestellt oder in einigen Fällen selber mit dem Coronavirus infiziert.

Geriatrien werden zusammengelegt

"Das ist eine spürbare Zahl, die nicht ohne Weiteres zu kompensieren ist. Wir setzen daher jetzt erste Maßnahmen aus unserem Stufenkonzept um", erklärt der Geschäftsführer der Westküstenkliniken, Dr. Martin Blümke. Konkret sollen über die bevorstehenden Feiertage die beiden, aktuell nur schwach belegten geriatrischen Stationen in Heide zusammengelegt werden. Außerdem werden geplante ambulante Untersuchungen in der Endoskopie in Heide verschoben. Die dadurch freiwerdenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden in anderen Bereichen eingesetzt.

Zahl der Corona-Patienten weitgehend konstant

Die Zusammenlegung von Stationen über Feiertage sei grundsätzlich kein ungewöhnlicher Schritt, sagt Geschäftsführer Blümke. Er schließt allerdings nicht aus, dass angesichts der Infektionsdynamik in der Region weitere Schritte notwendig werden könnten. Die Zahl der Patienten und Patientinnen, die wegen einer Corona-Infektion in den Westküstenklinken versorgt werden müssen, ist weitgehend stabil, insgesamt sind es zwölf Personen, von ihnen liegen zwei auf der Intensivstation.

