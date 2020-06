Stand: 23.06.2020 20:10 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Coronavirus: SH verschärft Regeln für Schlachthöfe

Neue Beschäftigte in großen fleischverarbeitenden Betrieben müssen zukünftig zwei negative Corona-Tests vorweisen können, bevor sie anfangen dürfen zu arbeiten. Zwischen diesen Tests müssen 48 Stunden liegen. Das hat das Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein beschlossen und am Dienstag einen entsprechenden Erlass veröffentlicht.

Gilt für Betriebe mit mehr als 150 Beschäftigten

Die neue Regel gilt für fleischverarbeitende Betriebe in denen mehr als 150 Menschen arbeiten. Zu den Beschäftigten zählen auch Leiharbeitnehmer und Beschäftigte eines Werkunternehmers. Die neue Regelung gilt dann, wenn mehr als 30 Prozent der Menschen, die in dem Betrieb arbeiten, Leiharbeitnehmer oder Beschäftigte eines Werkunternehmers sind. Die Regelung greift, wenn Leiharbeiter innerhalb der vergangenen 14 Tage in einer anderen Arbeitsstätte tätig waren.

"Wir wollen damit das Risiko eines Eintrags des Virus aus anderen Schlachthöfen verringern, insbesondere vor dem Hintergrund der Tätigkeit von Leiharbeitskräften", sagt Gesundheitsminister Heiner Garg.

Fleischkonzern Tönnies zeigt Arbeiter-Unterkunft Schleswig-Holstein Magazin - 17.06.2020 19:30 Uhr Der Fleischproduzent Tönnies hat zur Besichtigung einer Wohnung für Schlachthof-Beschäftigte in Flensburg eingeladen. Sie gehört einem Subunternehmen. Doch wie transparent ist das?







