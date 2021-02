Corona verschärft Krise im Schiffbau - aber nicht überall Stand: 02.02.2021 05:00 Uhr Schon vor Corona war die Auftragslage für die Werften im Land schlecht - und sie hat sich seit Beginn der Pandemie noch einmal verschlechtert.

In Hamburg startet heute die Schiffbaumesse SMM - als rein digitale Branchenveranstaltung. Die Werften und Zulieferer, die dabei ihre Leistungen ins Schaufenster stellen, dürften aber kaum Hoffnung auf viele neue Großaufträge haben - denn die waren in der international kriselnden Schifffahrt schon vor Corona Mangelware. German Navel Yards hat bereits vor Monaten Kurzarbeit für die Werftstandorte Kiel und Rendsburg angemeldet. Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft gilt nach dem Ende ihrer Insolvenz weiter als angeschlagen. Auch wenn Ende Dezember das erste Schiff seit dem Neustart auf Kiel gelegt wurde.

"Peking"-Werft weiter gut im Geschäft

Viel besser sieht es bei kleineren Werten wie der Peters Werft in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) aus - sie hat auch nach der Sanierung des historischen Viermasters "Peking" volle Auftragsbücher. Statt wie viele andere große Werften auf Neubauten zu setzen, hat sich Peters auf Umbauten und Reparaturen spezialisiert - zum Beispiel von Marine- und Behördenschiffen sowie Mega-Yachten.

VIDEO: Die "Peking" fährt heim (59 Min)

Insgesamt vier Groß-Aufträge und einige weitere kleinere sorgen dafür, dass die Peters Werft laut Geschäftsführer Mark Dethlefs bis Mitte dieses Jahres komplett ausgelastet ist. An der Ausrüstungs-Pier in Wewelsfleth liegt zurzeit die 92 Meter lange weiße Mega-Yacht "Tatoosh" von Microsoft- Mitbegründer Paul Allen. Sie soll bis zum Sommer umgebaut werden. An einer weiteren Mega-Yacht wird aktuell im Dock gearbeitet. Dazu kommt mit dem Tender "Mosel" ein Auftrag der Bundesmarine, außerdem wird das Patroullienboot "Eschwege" der Bundespolizei generalüberholt. Die sehr gute Auftragslage hat nach Angaben von Geschäftsführer Dethlefs sogar für zehn Neueinstellungen gesorgt. Aktuell arbeiten 125 Mitarbeiter auf der Peters Werft.

AUDIO: Volle Auftragsbücher bei der Peters Werft (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.02.2021 | 07:00 Uhr