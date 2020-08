Stand: 20.08.2020 09:09 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona und Schulstart: Ministerin zieht erste Bilanz

Nach drei Wochen auf den Nordseeinseln und zwei Wochen im Rest des Landes hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) heute eine erste Bilanz gezogen. "Es zeigt sich, dass die Schulen gut vorbereitet waren", sagte die Ministerin in Kiel. An den 951 Schulstandorten gab es nur 25 Fälle, bei denen eine oder mehrere Kohorten kurzzeitig zuhause bleiben mussten. Diese Fälle seien im Wesentlichen auf nicht bestätigte Verdachtsfälle zurückzuführen.

Maskenpflicht an Schulen ab Montag

Am Mittwoch hatte Bildungsministerin Prien mitgeteilt, dass ab kommendem Montag eine Maskenpflicht an Schulen in Schleswig-Holstein gilt. Die Masken müssen allerdings nicht im Unterricht getragen werden. Bislang gab es nur eine Empfehlung seitens des Ministeriums eine Maske zu tragen. "Ab Montag gilt für alle in allen Schulen: Auf den Laufwegen, in den Gemeinschaftsräumen, in der Pause und auf dem Schulhof ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht", so Prien. Wenn durch besondere Regelungen Abstand gehalten werden kann und die Schüler in ihrer Kohorte bleiben, kann es auch Ausnahmen von der Maskenpflicht im Außenbereich auf dem Schulhof geben.

Weitere Informationen Prien: Maskenpflicht an Schulen kommt Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will die Maskenpflicht in Schleswig-Holsteins Schulen einführen. Die neue Regelung soll am Montag in Kraft treten. Sie gilt nicht für den Unterricht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2020 | 12:00 Uhr