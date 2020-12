Corona in SH: Günther kündigt im Landtag harten Lockdown an Stand: 09.12.2020 12:23 Uhr Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Bürger auf einen harten Lockdown eingestimmt. Nur so komme man aus der Krise heraus, sagte er am Vormittag im Landtag.

Ministerpräsident Günther nannte die Situation dramatisch. Deshalb müsse man sehr konsequent sein. Man sei auf einen Pfad gekommen, der härtere Maßnahmen unausweichlich macht und wolle nicht darauf warten, bis die Situation so sei wie in anderen Ländern. Er halte einen harten Lockdown für richtig.

"Wir wollen diese harten Maßnahmen jetzt ergreifen, um unser Land bestmöglich zu schützen", sagte Günther. "Ich glaube, wir kommen nur aus dieser Krise heraus, wenn wir nur diesen harten und deutlichen Weg in Schleswig-Holstein weitergehen."

"Alkohol in der Öffentlichkeit wird es nicht mehr geben"

Dazu gehöre auch ein Alkoholausschankverbot in der Öffentlichkeit. Glühwein To Go werde es in Zukunft nicht mehr geben, so Günther. "Wir werden das schnell unterbinden, in Schleswig-Holstein wird es keinen Alkoholausschank mehr an diesen Ständen geben - und Alkohol in der Öffentlichkeit wird es in Schleswig-Holstein nicht mehr geben."

Es helfe niemandem und auch der Wirtschaft nicht, wenn man "so wuselig" über Weihnachten und Neujahr komme, man aber am 10. Januar mit gleich dramatischen Zahlen dastehe und den Teil-Lockdown dann noch mal verlängern müsse - oder dann einen kompletten Lockdown machen müsste. Es sei nicht die Zeit, noch mal ein bisschen Kontakte zu haben und sich dann zu beschränken, man müsse sofort anfangen, appellierte der Ministerpräsident. Weihnachten und Silvester seien kein Sonderfall.

Garg: Lockdown light hat Ausbruch nur leicht gedämpft

Vor der Aktuellen Stunde im Landtag zum Corona-Krisenmanagament von Bund und Ländern hat sich Schleswig-Holstein Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) klar positioniert. "Ich halte es für dringend notwendig, dass man sich auf weitere Maßnahmen verständigt", sagte er. Der Lockdown light habe den Anstieg leicht gedämpft, aber in Wahrheit sei man bundesweit weit davon entfernt, zu deutlich niedrigeren Zahlen zu kommen.

In Schleswig-Holstein sind zuletzt innerhalb eines Tages 314 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Seit Sonntag gilt das Land als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf über 50 gestiegen war. Aktuell liegt der Wert knapp bei 58 (Datenstand 8.12.).

SPD sorgte für Aktuelle Stunde

Die SPD hat die Aktuelle Stunde auf die Tagesordnung gebracht. Fraktionschef Ralf Stegner hatte nach der Ankündigung von Bund und Ländern in der Vorwoche, den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar zu verlängern, von Überrumpelungstaktik gesprochen. Er schlug eine Inzidenz-Ampel vor, nach der sich die Corona-Maßnahmen richten sollten. Auch aus der FDP gab es Kritik. Die Infektionszahlen sind zuletzt auch in Schleswig-Holstein gestiegen. Nach der Aktuellen Stunde wird Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) über die Corona-Impfstrategie des Landes berichten.

Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Schleswig-Holstein

