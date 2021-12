Corona in SH: Garg will epidemische Lage feststellen lassen

Garg will epidemische Lage feststellen lassen Stand: 30.12.2021 19:29 Uhr Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein steigen und die Omikron-Variante breitet sich aus - deshalb denkt Gesundheitsminister Heiner Garg über schärfere Schutzmaßnahmen nach.

Er werde der Jamaika-Koalition vorschlagen, auch in Schleswig-Holstein in der ersten Januarhälfte die epidemische Lage von landesweiter Tragweite festzustellen, sofern nicht der Bund kurzfristig eine solche Feststellung seinerseits vornimmt, erklärte der FDP-Politiker am Donnerstag.

"Mit der Omikron-Variante kommt die fünfte Welle in Schleswig-Holstein früher an als in anderen Ländern", sagte er zur Begründung. Die jüngsten Ereignisse im Land gerade im Zusammenhang mit Feiern zeigen nach Einschätzung des Ministeriums, dass von einer erhöhten Dynamik auszugehen und damit auch eine deutlich schnellere Ausbreitung des Virus zu befürchten ist. Mit zusätzlichen Maßnahmen könne dem entgegengewirkt werden.

Hamburgische Bürgerschaft erklärt epidemische Notlage für die Stadt

In Hamburg hatte die Bürgerschaft die epidemische Lage am 15. Dezember erklärt. Damit wurde es dem Senat unter anderem ermöglicht, schon zu Weihnachten strenge Corona-Maßnahmen durchzusetzen. Er führte unter anderem ein Tanzverbot und eine Sperrstunde ab dem 24.12. ein.

