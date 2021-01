Corona in Alloheim Bredstedt: Weiterer Bewohner stirbt Stand: 05.01.2021 14:38 Uhr Ein Pflegeheim in Bredstedt im Kreis Nordfriesland ist nach wie vor stark vom Corona-Virus getroffen. Inzwischen ist ein weiterer Bewohner gestorben. Der Kreis erhebt Vorwürfe gegen den Betreiber.

In einem stark von Corona betroffenen Pflegeheim in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) gibt es einen weiteren Todesfall. Das teilte der Kreis auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Am Montag starb demnach ein weiterer Bewohner, der an Corona erkrankt war. Damit steigt die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus in dem Pflegeheim gestorben sind, auf 18 an. Insgesamt seien derzeit 90 Heimbewohner und Pfleger infiziert, hieß es.

Vorwürfe durch den Kreis Nordfriesland

Zuletzt gab es Streit zwischen dem Kreis Nordfriesland und dem Betreiber des Pflegeheims. Landrat Florian Lorenzen (CDU) warf dem Heim Personalmangel und Missachtung der Hygienevorschriften vor. In einer Verfügung machte der Landrat deutlich, es könne "nicht davon ausgegangen werden, dass bei den Kontakten der Mitarbeitenden untereinander ausreichende Vorkehrungen zur Verhinderung einer Ansteckung getroffen worden sind." Der Betreiber des Pflegeheims wies die Vorwürfe zurück.

